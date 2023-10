Concert : Bamba Wassoulou Groove Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, 20 octobre 2023, Carhaix-Plouguer.

Concert : Bamba Wassoulou Groove Vendredi 20 octobre, 20h00 Espace Glenmor 15€, 13€, 10€, 8€

Le Bamba Wassoulou Groove est né à Bamako en 2013 à l’initiative de Bamba Dembélé, (décédé en 2018) percussionniste et co fondateur du Super Djata Band, groupe mythique de Zani Diabaté, le guitariste le plus original et le plus funky de la musique du Mali post indépendance.

Le Bamba Wassoulou Groove composé de 5 musiciens est à la manœuvre pour ériger un véritable mur de son. Soli virtuoses hendrixiens, voix de transe, section basse-batterie diabolique, le groupe est une terrible machine à danser qui électrise la musique malienne et recrée l’effervescence des nuits torrides de Bamako.

Mamadou DIABATÉ «BAINY» : guitare

Moussa DIABATÉ «GARDCOR» : guitare

Aboubacar DIOMBANA «PAPIS» : guitare basse

Maguett DIOP «DR DRUM» : percussions

Ousmane DIAKITÉ «LOKOBÉ» : voix et mégaphone

En co-réalisation avec L’Espace Glenmor

Espace Glenmor Rue Jean Monnet Kerampuilh 29270 CARHAIX Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/bamba-wassoulou-groove-spectacle-espace-glenmor-carhaix-20-octobre-2023-css5-espaceglenmor-pg101-ri9850185.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:30:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:30:00+02:00

guitare basse

Jacob Crawfurd