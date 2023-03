Les Maîtres tambours du Burundi espace glenmor, 12 mai 2023, Carhaix-Plouguer.

Les Maîtres tambours du Burundi Vendredi 12 mai, 20h30 espace glenmor Tarif plein : 20 € | Tarif réduit : 17 € | Tarif abonné.e : 15 € | Tarif enfant : 10 €

Annulé la saison passée, voila un événement musical d’une rare beauté !

Majestueux, drapés de tissus rouges et blancs, les bergers royaux du Burundi sont considérés

comme les meilleurs tambourinaires au monde.

Nulle part ailleurs, il ne semble possible de trouver un tel ensemble sonore, une telle énergie

ainsi rassemblés. Les grondements de leurs tambours montent du sol et envahissent les corps

pour donner libre cours à un chaos maîtrisé de rythmes, de cris, de sauts et de danse. Et l’on

s’abandonne à l’appel de la transe joyeuse qu’adressent au monde ces fascinants messagers, à

l’éblouissement rythmique qu’ils nous offrent avec l’exubérance naturelle, la joie et la volonté

de vivre de tout un peuple. Les maîtres tambours du Burundi sont devenus les représentants

de cette musique percussive et festive où le tambour a tout pouvoir.

En co-réalisation avec L’Espace Glenmor

