MOI MA CHAMBRE MA RUE ESPACE GLENMOR – AMPHI Carhaix Plouguer, 5 juin 2024, Carhaix Plouguer.

MOI MA CHAMBRE MA RUE ESPACE GLENMOR – AMPHI a lieu à la date du 2024-06-05 à 20:00:00.

Tarif : 7 à 12 euros.

TIDIANI N’DIAYEParterre de fleurs, piscine de couleurs ou déchetterie ? Le sol est jonché de sacs plastiques bleus, jaunes, roses, rouges, dont surgit un danseur, créant vagues et tourbillons. Tidiani N’Diaye se souvient de la chambre qu’il habitait enfant, des bruits et sensations du dehors, comme de ses états intérieurs.Le point de départ est la chambre bamakoise du danseur : un désordre où s’accumulent toutes les traces éparses de la vie. Dehors, la rue bamakoise. Même accumulation d’objets divers, de déchets, anarchie des pancartes et chaussées défoncées. Pourquoi ce désordre ? Quel malaise reflète-t-il ? Comment la vie parvient à s’y développer, à lui donner forme, à le contester ? La danse exprime les correspondances entre la personnalité de Tidiani N’Diaye et cet environnement chaotique. La présence de ce danseur sur scène est magnétique, son engagement total et parfaitement sincère est particulièrement touchant.Dès 5 ansDurée : 30 min.

Réservez votre billet ici

ESPACE GLENMOR – AMPHI

RUE JEAN MONNET Carhaix Plouguer 29270

Réservez votre billet ici