O WAOUH, nouvelle création de la cie Mon grand l’ombre Espace Germinal, 17 février 2023, Fosses. O WAOUH, nouvelle création de la cie Mon grand l’ombre Vendredi 17 février 2023, 14h30, 20h30 Espace Germinal mon grand l’ombre – Sophie Laloy et Leila Mendez Espace Germinal 2 avenue du Mesnil 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France Zélie , 10 ans, prend le train seule pour aller rejoindre son grand-père If à l’autre bout de la ville. Pour cela elle doit traverser toute la cité Narcys, suite d’immeubles placardés d’enseignes publici-taires à l’honneur du HUM*. Le voyage est long, les annonces sortant des HUM la bercent et Zélie s’endort.

Dans son rêve, un mi-homme mi-bouc qui ressemble étrangement à son grand-père prend les commandes du train pour lui raconter son histoire. Celle-ci nous emmène vers un monde fan-tastique où hommes et bêtes vivaient en symbiose avec une nature débordante, au temps de Phrodys.

Un monde dans lequel, on échangeait les waouh…

——–

*hum: écran qui sert à tout, qui apporte un plaisir modéré et un bonheur de courte durée. Dif-fuse des publicités à longueur de temps. Au cœur d’un décor végétal, le film, les musiques et les 3 interprètes s’imbriquent pour raconter ce conte philosophique et fantastique.

