Les Fouteurs de Joie Espace Gérard Philipe Port-Saint-Louis-du-Rhône Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Port-Saint-Louis-du-Rhône Les Fouteurs de Joie Espace Gérard Philipe Port-Saint-Louis-du-Rhône, 7 juin 2024, Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les Fouteurs de Joie Vendredi 7 juin 2024, 20h00 Espace Gérard Philipe Les Fouteurs de Joie sont réputés pour leur capacité à mêler subtilement musique et comédie sur scène. Leur spectacle est un véritable feu d’artifice artistique, où se succèdent chansons originales, improvisations et sketchs hilarants.

Buffet offert + concert

Conseillé à partir de 10 ans

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Espace Gérard Philipe Avenue Gabriel Péri, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-la-colonne/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône Autres Lieu Espace Gérard Philipe Adresse Avenue Gabriel Péri, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône Ville Port-Saint-Louis-du-Rhône Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Gérard Philipe Port-Saint-Louis-du-Rhône latitude longitude 43.394016;4.796484

Espace Gérard Philipe Port-Saint-Louis-du-Rhône Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-saint-louis-du-rhone/