Don du sang 19 et 20 janvier 2024 Espace Gérard Philipe Privilégiez la prise de rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T13:00:00+01:00

APPEL À UNE MOBILISATION INDISPENSABLE !

L’EFS constate depuis plusieurs semaines une baisse de la fréquentation en collecte.

Plusieurs phénomènes ont des conséquences directes sur le niveau des réserves de sang, et plus particulièrement les virus hivernaux, qui empêchent temporairement de donner son sang ou conduisent l’établissement à annuler des collectes par manque de personnel.

En Occitanie, la situation des réserves de sang est particulièrement préoccupante. Une situation qui, si elle ne s’améliore pas, pourrait impacter la capacité de l’EFS à fournir les établissements de santé en produits sanguins. Il est donc crucial de mobiliser chacun et chacune et de relever le défi des 1 000 dons par jour !

Porteurs du groupe sanguin A, AB, B, 0, avec un rhésus positif ou négatif : /’ensemble des donneurs est invité à se rendre en collecte ou en Maison du Don pour donner son sang, ses plaquettes ou son plasma !

Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités.

Superficie : 25 x 25 mètres

Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m².

A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles.

Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625

