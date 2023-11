MARCHE DE NOEL Espace Gérard Philipe Fronton, 3 décembre 2023, Fronton.

MARCHE DE NOEL Dimanche 3 décembre, 10h00 Espace Gérard Philipe entree libre

Tout au long du Week-end, Fronton vous plongera dans les préparatifs de Noël.

L’espace Gérard Philipe accueillera une trentaine de stands qui vous permettront de réaliser vos achats de Noël.

Des animations pour enfants et grands seront proposées tout au long de week-end :

Maquillage, rencontre avec le Père noël, balade à poney, Heure du conte, descente lumineuse, vin chaud et concert de l’école de musique., Concert à l’eglise, mais aussi un manège au centre ville.

Un coin gasto sera à votre disposition tout au long du week-end avec une nocture le samedi soir.

A trés bientôt !

Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)561821689 http://www.mairie-fronton.fr Salle polyvalente équipée d’une scène surélevée et d’un écran, l’Espace Gérard Philipe accueille des concerts, des expositions, des spectacles et des animations municipales et associatives.

La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités.

Superficie : 25 x 25 mètres

Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m².

A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles.

Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

