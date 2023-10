Automnale des Arts Espace Gérard Philipe Fronton, 18 novembre 2023, Fronton.

Riche d’une tradition de vingt ans, l’Automnale des Arts s’affirme comme un lieu d’expression de la liberté artistique, quelle que soit la technique utilisée par les artistes, et du dialogue entre les créateurs et le public de tous les âges.

L’Automnale est à la fois une invitation lancée aux artistes confirmés, une occasion pour les artistes amateurs de rencontrer le public et une démarche d’éveil artistique des plus jeunes, qui ont toujours une place réservée au Salon. L’appui à la création artistique, la fraternité artistique et le dialogue entre les générations sont les objectifs majeurs du Festival.

Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)561821689 http://www.mairie-fronton.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-fronton.fr/lautomnale-des-arts/ »}] Salle polyvalente équipée d’une scène surélevée et d’un écran, l’Espace Gérard Philipe accueille des concerts, des expositions, des spectacles et des animations municipales et associatives.

La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités.

Superficie : 25 x 25 mètres

Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m².

A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles.

Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

Ville de Fronton