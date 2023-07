Forum des associations Espace Gérard Philipe Fronton, 8 septembre 2023, Fronton.

Forum des associations Vendredi 8 septembre, 17h00 Espace Gérard Philipe Entrée libre

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations vous permet de connaître la richesse de la vie associative de Fronton !

Associations frontonnaises, inscrivez-vous au Forum en remplissant ce formulaire.

Consultez l’annuaire des associations frontonnaises et tenez-vous informés de la vie associative locale sur IntraMuros.

Le Pass’Sport Frontonnais est un dispositif mis en place par le ville de Fronton pour faciliter l’accès de tous aux activités sportives et culturelles.

La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités.

Superficie : 25 x 25 mètres

Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m².

A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles.

Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T17:00:00+02:00 – 2023-09-08T20:00:00+02:00

associations forum

Ville de Fronton