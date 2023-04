La Participation citoyenne Espace Gérard Philipe, 11 mai 2023, Fronton.

La Participation citoyenne Jeudi 11 mai, 18h30 Espace Gérard Philipe

Dans une visée de prévention, en coopération avec la Gendarmerie nationale, Fronton a mis en place la « Participation citoyenne », un dispositif qui permet d’associer les habitants à la protection de leur quartier pour renforcer les liens de proximité et la réactivité des forces de sécurité dans un cadre strictement réglementé et dans le respect des valeurs républicaines.

La « Participation citoyenne » complète les moyens de sécurité publique déjà à l’œuvre sans s’y substituer en aucun cas.

La « Participation citoyenne » ne doit pas être confondue avec le programme « Voisins vigilants », mis en place par une société privée qui propose des prestations payantes aux municipalités.

Une réunion d’information qui détaillera tous les aspects du dispositif « Participation citoyenne » aura lieu le 11 mai à 18h30, à l’Espace Gérard Philipe, en présence des représentants de la Gendarmerie nationale et de la Police Municipale.

Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Salle polyvalente équipée d'une scène surélevée et d'un écran, l'Espace Gérard Philipe accueille des concerts, des expositions, des spectacles et des animations municipales et associatives. La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités. Superficie : 25 x 25 mètres Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m². A l'arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles. Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

