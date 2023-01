Festival de Littérature Jeunesse de Fronton Espace Gérard Philipe, 25 mars 2023, Fronton.

Festival de Littérature Jeunesse de Fronton Samedi 25 mars, 10h00 Espace Gérard Philipe

Le Festival fait venir chaque année à la rencontre des élèves des écoles de Fronton et du grand public des auteurs et illustrateurs pour éveiller en eux la passion des livres et le goût de la lecture.

Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://www.librairie-renaissance.fr/”}, {“link”: “http://www.la-sofiaactionculturelle.org/”}, {“link”: “https://openagenda.com/agendas/67210154/events/88990541”}]

+33(0)561821689 http://www.mairie-fronton.fr Salle polyvalente équipée d’une scène surélevée et d’un écran, l’Espace Gérard Philipe accueille des concerts, des expositions, des spectacles et des animations municipales et associatives. La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités. Superficie : 25 x 25 mètres Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m². A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles. Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625

Depuis sa création en 2009, le Festival fait venir chaque année à la rencontre des élèves des quatre écoles de Fronton et du grand public du bassin de vie frontonnais des auteurs et illustrateurs pour éveiller en eux la passion des livres et le goût de la lecture.

La Journée Grand Public vous propose des ateliers pour enfants, des séances de dédicaces, un spectacle conté et des expositions, en présence des auteurs-illustrateurs invités et de la librairie La Renaissance qui vous proposera, à l’achat, une sélection de livres jeunesse de qualité : albums, romans, bandes dessinées, documentaires, pour les tout petits comme pour les plus grands.

Le Festival de Littérature Jeunesse de Fronton est soutenu par La Sofia Action Culturelle

Nos auteurs-illustrateurs invités cette année

Sibylle DELACROIX, Auteure illustratrice d’albums jeunesse, diplômée de l’École de recherche graphique de Bruxelles en 1997, elle a illustré notamment des contes classiques chez Duculot. Ses derniers livres parus : La cape magique, texte de Nadine Brun-Cosme (Kaléidoscope, 2022) ; Rêve de neige (Bayard Jeunesse, 2021) ; Ma grande (Mijade, 2021) ; Des oiseaux plein la tête (Kaléidoscope, 2021).

Annie JAY : Autrice de romans historiques, Annie Jay met en scène des personnages réels et fictifs, et privilégie les intrigues à rebondissements mêlant affaires policières, aventures et amour.

Sara GAVIOLI : Née en Italie, Sara Gavioli vit et travaille à Toulouse. Elle collabore régulièrement avec des maisons d’édition italiennes spécialisées en littérature de jeunesse, et illustre également pour la presse et les compagnies de spectacle vivant. Elle est membre active de l’association Le Canapé, basée à Toulouse, qui réunit huit créateurs dans le but de développer et de promouvoir des activités autour du livre. Ses dernières parutions : J’ai la bougeotte (Seuil, 2020), Un spectacle à compter (Seuil, 2021), J’ai la parlotte (Seuil 2022).

Laura FANELLI : Laura Fanelli est une illustratrice et graphiste italienne, auteure d’albums, romans ados, mythologie, contes, couvertures, affiches de spectacles. Ses livres sont publiés en France et en Italie. Elle vit aujourd’hui à Toulouse et fait partie de l’équipe de l’Atelier Le Canapé. Toujours à la recherche de nouveaux projets, l’illustratrice aime se plonger dans des univers différents et collaborer avec des artistes aux styles hétéroclites. Ses dernières parutions : Les gros bobos, texte de Gigi Bigot, (Oui’Dire, 2022), Suis du doigt l’éléphant, texte de Benoît Broyart (La cabane bleue, 2021), La grande boussole, texte de Isabelle Renaud (L’école des loisirs, 2021) (roman illustré).

Marie-Constance MALLARD : Ingénieur informatique à la base, mère de trois enfants, convertie à la littérature jeunesse. Marie-Constance Mallard est autrice de 10 albums, de trois romans ado et surtout créatrice du personnage Violette Mirgue, la célèbre souricette toulousaine.

Un joli programme vous attend

Expositions tout au long de la journée

« LA RECETTE D’UN LIVRE » : Découvrez pas à pas le périple de la fabrication d’un livre. Proposée par la Médiathèque départementale de la Haute Garonne.

« FRESQUE INTERGENERATIONNELLE » : Venez (re-)découvrir la fresque collaborative et intergénérationnelle. Réalisée par les quatre Centres d’animation Jeunesse (CAJ) du Frontonnais en collaboration avec les seniors de Fronton, à l’occasion de la Semaine Bleue (octobre 2022).

« CRÉATIONS DES ENFANTS » : Dans les écoles, les enfants ont travaillé intensément avec les auteurs. Venez découvrir leurs créations inspirées des textes et des illustrations des auteurs du Festival.

« CRÉATIONS, EXPOSITIONS, TROC DE LIVRES » : Proposée par les enfants des ALAE.

10h30-12h – ATELIER « MARQUE PAGE ». Atelier de fabrication de marque page. Proposé par l’association DécoLoisirs de Fronton.

16h30 – L’HEURE DU CONTE : « Le petit garçon qui posait trop de questions »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00

Ville de Fronton