Vernissage Festival Photographique du Frontonnais Espace Gérard Philipe Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne

Vernissage Festival Photographique du Frontonnais Espace Gérard Philipe, 10 mars 2023, Fronton. Vernissage Festival Photographique du Frontonnais Vendredi 10 mars, 18h00 Espace Gérard Philipe

Entrée libre

Remisse des prix du concours des Clubs et vernissage du festival Espace Gérard Philipe fronton, 2 rue de Balochan Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Le festival se déroulera sur 2 WE : du 10-11-12 Mars et 18-19 Mars 2023.

3 Invités d’honneurs : Stépanie et David Allemend

Benoit COLOMB

Sophir POUILLON et nombreuses animations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:00:00+01:00

2023-03-10T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Gérard Philipe Adresse fronton, 2 rue de Balochan Ville Fronton lieuville Espace Gérard Philipe Fronton Departement Haute-Garonne

Espace Gérard Philipe Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/

Vernissage Festival Photographique du Frontonnais Espace Gérard Philipe 2023-03-10 was last modified: by Vernissage Festival Photographique du Frontonnais Espace Gérard Philipe Espace Gérard Philipe 10 mars 2023 Espace Gérard Philipe Fronton Fronton

Fronton Haute-Garonne