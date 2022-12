L’HEURE DU CONTE : LE YETI POILU Espace Gérard Philipe Fronton Catégories d’évènement: Fronton

Haute-Garonne

L'HEURE DU CONTE : LE YETI POILU
Samedi 28 janvier 2023, 16h30
Espace Gérard Philipe

Entrée libre

C’est l’histoire d’un monstre cosmique poilu et argenté, qui, en ouvrant une glacière d’un bleu lumineux, découvre l’existence de la planète bleue… Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

2023-01-28T16:30:00+01:00

2023-01-28T17:30:00+01:00 Ville de Fronton

