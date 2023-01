Forum des Métiers Espace Gérard Philipe Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Forum des métiers organisé par l’Association des parents d’élèves du Collège Alain Savary de Fronton Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Le Forum annuel des métiers organisé par l’Association des parents d’élèves du Collège « Alain Savary » de Fronton vous propose des rencontres avec des professionnels et des organismes de formation pour bien préparer votre avenir professionnel.

Au programme, trois conférences thématiques, près de 15 organismes de formation, plus de 60 professionnels !

