Don de Sang Espace Gérard Philipe, 13 janvier 2023, Fronton. Don de Sang Vendredi 13 janvier 2023, 14h00 Espace Gérard Philipe

Collecte de sang Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Chaque jour, nous avons besoin de sang pour accompagner une femme qui accouche, une personne accidentée de la route, un malade atteint de cancer… Les situations sont aussi variées que régulières. L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable. Vous êtes irremplaçables !

