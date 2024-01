Conférence : BAUHAUS Naissance de l’architecture au XXème siècle Espace Gérard Dumard Baule, 16 janvier 2024, Baule.

Conférence : BAUHAUS Naissance de l’architecture au XXème siècle Le Bauhaus : une école à la vie brève sans laquelle l’architecture moderne n’existerait pas Mardi 16 janvier, 15h00 Espace Gérard Dumard Entrée libre 5€ 15h17h Gratuité pour les adhérents à Atloo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T15:00:00+01:00 – 2024-01-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T15:00:00+01:00 – 2024-01-16T18:00:00+01:00

Le B A U H A U S

Une école à la vie brève, sans laquelle l’architecture moderne d’aujourd’hui n’existerait pas : le Bauhaus.

À l’image de la courte République de Weimar qui lui est exactement contemporaine, le Bauhaus aura aussi la même brièveté. Commencée en 1919 à Weimar, continuée à Dessau en 1924, puis à Berlin en 1932, cette belle aventure d’une tentative d’art total, s’achève en mars 1933 quand les nazis arrivent au pouvoir. Les fruits seront récoltés par les Américains (Design-school of Chicago).

Ses différents directeurs : Gropius, Meyer et Mies van der Rohe font souffler à cette époque un vent révolutionnaire sur les arts du bois, du métal, du tissage, de la typographie, du verre, de la peinture, de la terre glaise, de la pierre et surtout de l’architecture.

Des artistes qui deviennent des artisans transforment l’habitat en y intégrant meubles et objets du quotidien, cela au service de tout le monde. L’utopie du début, révélant ses failles, sera vite anéantie par les pouvoirs de l’argent qui perpétueront toutefois l’aventure, lui donnant ainsi sa dimension historique.

Espace Gérard Dumard 4 rue du lièvre d’or 45130 Baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « assotl2o@gmail.com »}]

Bauhaus Architecture moderne

ATLOO