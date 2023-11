Certaines fables de la Fontaine Espace Gérard Dumard Baule, 12 décembre 2023, Baule.

Certaines fables de la Fontaine Mardi 12 décembre, 15h00 Espace Gérard Dumard Entrée libre 5€ . Gratuité pour les adhérents à l’association du temps libre de l’ouest Orléanais ATLOO

François Raoul-Duval ancien réalisateur et Lionel Fédrigo ancien chef d’orchestre , se sont réunis pour une lecture de certaines fables de la Fontaine . L’originalité réside dans le fait que ces fables seront lues tantôt à une voix , tantôt à deux voix , soulignant ainsi les moments les plus forts de la fable . Cette prestation littéraire et poétique sera enrichie par les pièces de clavecin jouées par Vincent Grappy , claveciniste et organiste titulaire de la cathédrale de Blois .

Espace Gérard Dumard 4 rue du lièvre d’or 45130 Baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « assotl2o@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

