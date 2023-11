Conférence : L’Empire colonial français Espace Gérard Dumard Baule Catégories d’Évènement: Baule

Loiret Conférence : L’Empire colonial français Espace Gérard Dumard Baule, 14 novembre 2023, Baule. Conférence : L’Empire colonial français Mardi 14 novembre, 18h30 Espace Gérard Dumard Entrée libre 5 € et gratuité pour les adhérents à l »Association du temps libre de l’Ouest Orléanais (Adhésion annuelle 20 €) Conférence sur la naissance de l’empire colonial français.

La colonisation de territoires au nom de la France débute dès le XVIIe siècle. Elle va se poursuivre au XIXe siècle avec la révolution industrielle à cause des besoins en matières premières. Les produits manufacturés seront revendus dans les pays colonisés. Les empires coloniaux occidentaux deviendront synonymes de puissance politique et, à l’époque, se justifiaient par les bienfaits pour les colonisés. Les frontières de nombreux pays actuels datent de la création de ces empires coloniaux. A partir des années 1930, les mouvements de révoltes contre la colonisation se mettent en place annonçant les indépendances futures. Espace Gérard Dumard 4 rue du lièvre d’or 45130 Baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « assotl2o@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00 Colonies colons ATLOO Détails Catégories d’Évènement: Baule, Loiret Autres Lieu Espace Gérard Dumard Adresse 4 rue du lièvre d'or 45130 Baule Ville Baule Departement Loiret Lieu Ville Espace Gérard Dumard Baule latitude longitude 47.811708;1.6741

Espace Gérard Dumard Baule Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baule/