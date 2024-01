ECLISSE TOTALE ESPACE GEORGES SADOUL St Die Des Vosges, dimanche 24 mars 2024.

Quatuor LeonisBardés de leurs diplômes des plus prestigieux conservatoires de France et de Navarre et après avoir écumé pendant plus de dix ans les scènes classiques, les quatre musicien du Quatuor Leonis vont vivre pendant une heure une véritable éclipse musicale emportés par leurs chaises à roulettes, jouant et dansant à la fois, funambules sur leurs cordes, dans un univers burlesque et poétique.

Tarif : 8.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:00

ESPACE GEORGES SADOUL 26-28 QUAI SADI-CARNOT 88100 St Die Des Vosges 88