TRIO LEJ ESPACE GEORGES SADOUL St Die Des Vosges, 9 février 2024, St Die Des Vosges.

L.E.J (initiales des prénoms de Lucie, Élisaet Juliette) est un trio musical de chant,percussion et violoncelle. Elles ont fait le buzzsur Internet en août 2015 en reprenant dans unmedley de 3’26’’ de nombreux hits en versionacoustique. Nées entre août et novembre 1993,Lucie, Élisa et Juliette ont grandi dans la mêmerue à Saint-Denis. Elles ont appris la musique enmême temps, au Conservatoire. Leur succès estcouronné par une Victoire de la Musique en 2017(Révélation scène).Lucie, au saxo et au chant. Élisa, à la batterie et auchant et Juliette, au violoncelle, à la guitare, à labasse et aux choeurs.Leur dernier album, Volume II brosse le portrait d’unebelle chanson française, intemporelle,Des Feuilles mortes à Je suis Malade en passant parLa Bohème ou La Javanaise.

Tarif : 15.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

ESPACE GEORGES SADOUL 26-28 QUAI SADI-CARNOT 88100 St Die Des Vosges