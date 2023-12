NATURE MORTE ESPACE GEORGES SADOUL St Die Des Vosges, 12 janvier 2024, St Die Des Vosges.

PREMIÈRES 16 septembre 2023 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes àCharleville- MézièresCréation librement inspirée d’A Rebours, ovni décadent écrit par Joris-Karl Huysmans en 1884où le personnage principal, Des Esseintes, s’échappe du réel dans lequel il évolue pour mieuxs’en recréer un autre, en s’entourant d’éléments aussi étranges que mystérieux ; des animauxvivants et morts, ainsi que des plantes choisies pour leur aspect monstrueux et artificiel.Persuadé que la « Nature » n’a plus rien à apporter à l’« Humain », et qu’il s’agit bel et biende deux entités séparées, Des Esseintes n’est pas dans un rapport de ‘vivre avec’, mais devivre ‘au- dessus’. Cependant le microcosme qu’il recrée, qu’il veut dompter et façonner finitpar mourir, lui échapper, ou le perturber. Il le quittera donc, et finira par retourner ‘à lacivilisation’. De cette fin amputée des possibles échappées fantastiques qu’elle esquissait, estnée l’envie d’imaginer une libre adaptation d’A Rebours, en partant de cette question : Et siDes Esseintes ne parvenait pas à s’extirper de ce qu’il a impulsé, que son enveloppecorporelle, affectée par ce qui l’entoure, poursuivait son processus de disparition et/ou detransformation ?

2024-01-12 à 20:00

