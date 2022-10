La Symphonie du Temps qui passe | Mathias Malzieu et Daria Nelson Espace Georges-Sadoul Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

La Symphonie du Temps qui passe | Mathias Malzieu et Daria Nelson Espace Georges-Sadoul, 7 avril 2023, Saint-Dié-des-Vosges. La Symphonie du Temps qui passe | Mathias Malzieu et Daria Nelson Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Espace Georges-Sadoul

Plein tarif : 36 € – Tarif réduit : 33 € – Tarif solidaire : 18 € Famille (parents + enfants – 18 ans) : 90 €

Spectacle mêlant projection, décors et concert de piano-voix Espace Georges-Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot 88100 Saint-Dié des Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est Un disque-monde, voilà ce que nous rêvions de construire. Une comédie musicale 2.0 mâtinée de western : un orchestre symphonique versus des programmations électroniques. Un vrai disque en duo façon conte d’auto-science fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant d’être condimenté par la fantaisie.

Un disque-monde car plantureusement arrangé par Olivier Daviaud, mis en scène dans un film à découper en dix clips par Sébastien Salamand dit « Le Turk », quelque part entre un tour de magie de Méliès et un poème de Cocteau.

C’est une histoire d’amour, avec une rencontre improbable, les doutes de l’après feu d’artifice, puis le désir d’enfant suivi d’un début d’agrandissement du rêve sous forme de grossesse. Puis une fausse couche, et le retour au combat joyeux d’une résilience possible…

C’est la découverte d’une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de cette symphonie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-07T22:00:00+02:00 Le Turk

