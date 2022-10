Jeux de société | Compagnie EZ3 – Ezio Schiavulli Espace Georges-Sadoul, 20 janvier 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Plein tarif : 20 € – Tarif réduit : 17 € – Tarif solidaire : 8 € Famille (parents + enfants – 18 ans) : 50 €

Dans le cadre d’une coproduction commune avec le réseau l’estdanse, ce spectacle a bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est

Nouvelle création du chorégraphe et danseur Ezio Schiavulli

Jeux de société plonge au coeur des processus d’affiliation : comment, au sein d’un groupe, se composent et se recréent les identités sociales, le réseau complexe des relations de pouvoir, des processus d’identification, les liens et les connexions, les déséquilibres et les ruptures dans les relations humaines.

Ezio Schiavulli puise son inspiration dans la littérature et les sciences sociales. Jeux de société se réfère ainsi à l’univers poétique du roman initiatique d’Haruki Murakami, « Kafka sur le rivage », et aux recherches du psychiatre Eric Berne, sur les états du Moi. « La Ferme des animaux » de

George Orwell fournit le cadre d’une réflexion sur les métamorphoses qu’une société peut engendrer.

C’est par un court-métrage que l’on découvre six danseurs filmés dans un inquiétant espace en friche dont on devine qu’ils vont émerger transformés, pour apparaître devant nous sous un jour nouveau. D’emblée, ce langage et cette esthétique caractérisent des personnages, des personnalités que nous retrouvons sur scène. Ce choix cinématographique permet de cerner

les détails et les attitudes des interprètes dans un contexte différent et incarne une forme de passage vers le réel.

Conception chorégraphique : Ezio Schiavulli et ses interprètes • Interprétation : Antonella Albanese, Diane Gassiome, Vera Maillen,

Gabriele Montaruli, Giuseppe Morello, Andrea Palumbo • Création musicale : Antonello Arciuli • Création lumière et direction technique : Gabriele Coletta



