Vide poussette de l’école Saint Roch Espace Georges Jouvin Pertuis, 18 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Venez participer au vide poussette annuel de l’école Saint Roch, vous viderez vos placards et en plus vous ferez une bonne action pour les enfants de l’école..

2023-11-18 08:30:00 fin : 2023-11-18 15:00:00. .

Espace Georges Jouvin Rue Henri Silvy

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and take part in the Saint Roch school’s annual stroller sale. You’ll be clearing out your closets and doing a good deed for the school’s children.

Participa en la venta anual de cochecitos de la escuela Saint Roch. Vaciarás tus armarios y harás una buena obra para los niños de la escuela.

Nehmen Sie am jährlichen Kinderwagenleerstand der Schule Saint Roch teil. Sie werden Ihre Schränke leeren und außerdem etwas Gutes für die Kinder der Schule tun.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme de Pertuis