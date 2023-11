Réveillon de la Saint-Sylvestre à Aynac espace Georges Frescaline Aynac, 31 décembre 2023, Aynac.

Aynac,Lot

Venez fêter le réveillon de la St Sylvestre avec nous dans une ambiance festive ! Nous vous invitons à notre repas animé par K-Lu et SLM sonorisation !.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . 25 EUR.

espace Georges Frescaline

Aynac 46120 Lot Occitanie



Come and celebrate New Year’s Eve with us in a festive atmosphere! We invite you to join us for a meal hosted by K-Lu and SLM sonorisation!

¡Venga a celebrar con nosotros la Nochevieja en un ambiente festivo! ¡Le invitamos a unirse a nosotros para una comida organizada por K-Lu y SLM sonorización!

Feiern Sie mit uns den Silvesterabend in einer festlichen Atmosphäre! Wir laden Sie zu unserem Essen ein, das von K-Lu und SLM sonorisation moderiert wird!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Figeac