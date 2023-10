Christian BEDOY Quintet Espace Georges DUBY Éguilles, 13 octobre 2023, Éguilles.

Christian BEDOY Quintet Vendredi 13 octobre, 20h30 Espace Georges DUBY 20€

À ne pas manquer le vendredi 13 octobre : Soirée jazz avec le QUINTET de Christian BEDOY, un des plus grands spécialistes de la musique de Sidney BECHET.

Non seulement, il le joue à merveille, mais il ajoute aussi un vent de folie à sa musique. Christian BEDOY est un vrai interprète et jazzman qui animera avec son Quintet une soirée magique ponctuée de nombreuses anecdotes.

Espace Georges DUBY 60 Av. Paul Magallon, 13510 Éguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

