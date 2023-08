Exposition « Saint-Etienne-du-Rouvray fait son cinéma » Espace Georges-Déziré Saint-Étienne-du-Rouvray, 29 août 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Exposition « Saint-Etienne-du-Rouvray fait son cinéma » 29 août – 28 septembre Espace Georges-Déziré Entrée libre, gratuite et ouverte à tous

Du mardi 29 août au jeudi 28 septembre, découvrez l’exposition cinématographique de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray au centre socioculturel Georges-Déziré (hall et 1er étage).

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Renseignements et informations au 02.35.07.76.90.

Espace Georges-Déziré Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie

