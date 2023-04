Déziré à la ferme Espace Georges-Déziré Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Déziré à la ferme Espace Georges-Déziré, 15 avril 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray. Déziré à la ferme Samedi 15 avril, 10h00 Espace Georges-Déziré Gratuit. Balade en calèche contée, ferme pédagogique (poules, canards, lapins, oies, dindons, moutons, chèvres, âne et poney), exposition nature, balade urbaine, ateliers ludiques pour jouer, construire et apprendre (jardinage, activités manuelles…).

De 10 h à 18 h, centre socioculturel Georges-Déziré. Gratuit. Renseignements au 02.35.02.76.90. Espace Georges-Déziré Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.35.02.76.90. »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintetiennedurouvray.fr/evenement/dezire-a-la-ferme/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

