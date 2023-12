SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – ORCHESTRE NATIONAL DE L’OPÉRA DE MONTPELLIER Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00 Les musiciens de l’Orchestre National de l’Opéra de Montpellier Occitanie vous proposent de vous évader en Amérique Latine !.

Composé de jeunes musiciens de l'Opéra Orchestre national de l'Opéra de Montpellier, le Trio de la Loge voit le jour en 2021. Cette formation atypique, trombone, tuba, percussions, guitare, revisite la musique Sud Américaine avec un programme mêlant arrangements inédits et création originale.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

