SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – JE SUIS TIGRE Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 15 mars 2024.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Marie est d’ici, Hichem d’un là-bas qu’il a dû fuir. Inséparables, ils partagent leurs secrets en jouant dans la cour de l’école. Mais pas facile de se comprendre avec des histoires si différentes. Par le biais d’une fresque géante dessinée en direct par les deux interprètes, le jeune garçon va pouvoir dévoiler les clés de son passé, lui qui, tel le tigre solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour découvrir la paix. En associant danse et acrobaties, Florence Bernad met en scène avec brio une fable

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



