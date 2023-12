SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – UNE ODYSSÉE Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 11 février 2024, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11 17:30:00

Sortis diplômés de l’École Internationale de Théâtre du Mouvement Jacques Lecoq, Julia Free et Victor Barrère fondent leur compagnie dans le but de croiser leurs disciplines artistiques respectives.

Peu d’expériences nous marquent autant que nos premières rencontres avec les mythes. Ce spectacle les redécouvre du point de vue d’une auteure plongée dans son récit. Avec l’imagination illimitée de l’enfance, cette Odyssée emprunte à Homère des noms et des échos lointains pour réinventer une histoire.

Ce théâtre d’ombres est un parcours au gré des mots avec ses péripéties, ses chimères et ses fantasmes. Mais que faire lorsque Ulysse prend vie ? Comment partir à sa recherche ?

Être transporté, se rendre de l’œuvre littéraire à l’œuvre théâtrale est la clef de cette Odyssée

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



