SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – L’AVARE Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – L’AVARE Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 9 février 2024, Saint-Gély-du-Fesc. Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00 Un classique revisité pour toute la famille et un festival d’intelligence, d’esprit ! Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé par l’eau et où les personnages sont “incarnés” par des robinets ? C’est bien là le parti pris de ce spectacle surprenant. Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie pour vous livrer une version loufoque et pourtant fidèle d.

Un classique revisité pour toute la famille et un festival d’intelligence, d’esprit ! Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé par l’eau et où les personnages sont “incarnés” par des robinets ? C’est bien là le parti pris de ce spectacle surprenant. Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie pour vous livrer une version loufoque et pourtant fidèle d

Un classique revisité pour toute la famille et un festival d’intelligence, d’esprit ! Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé par l’eau et où les personnages sont “incarnés” par des robinets ? C’est bien là le parti pris de ce spectacle surprenant. Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie pour vous livrer une version loufoque et pourtant fidèle de « l’Avare ». EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Gély-du-Fesc Autres Code postal 34980 Lieu Espace Georges Brassens Adresse Espace Georges Brassens Ville Saint-Gély-du-Fesc Departement Hérault Lieu Ville Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc Latitude 43.69371 Longitude 3.80688 latitude longitude 43.69371;3.80688

Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gely-du-fesc/