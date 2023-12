SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – CIRCUS INCOGNITUS Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 8 février 2024, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08 21:00:00

Le clown américain Jamie Adkins vient nous présente son personnage sensible et lunaire, qui déjoue les embûches avec élégance et fait naître la poésie des objets du quotidien. Dans le cadre du festival Puppets Circus#1..

Jamie Adkins est un clown américain dont l’humour fait rire sur les scènes les plus renommées du monde entier, avec sa maîtrise incroyable de toutes les techniques de cirque. Quand il veut parler, des balles sortent de sa bouche, quand il veut se déplacer, des obstacles plus inattendus les uns que les autres l’obligent à d’impressionnantes acrobaties. Il passe d’un grand écart entre deux échelles à une fuite sur un minuscule vélo.

Sa sensibilité et sa relation tendre envers ce qui l’entoure le rendent profondément attachant.

EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP