SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – DIMONÉ – L’HUMEUR DU JAUNE D’ŒUF À MIDI Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 19 janvier 2024, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Nouvelle création solo avec l’écriture de nouveaux textes et leur mise en musique.

Dimoné n’est pas de ces dociles caboteurs longeant le rivage. Il préfère mettre cap au large,

chercher les remous. Ce poète cartographe sillonne d’impétueux courants intérieurs, vogue de rêves en fantasmes, essuie doutes et constats. Pour finalement jeter l’ancre en des territoires inexplorés, entre 40e rougissants et 50e urgents,

là où la pudeur le dispute à la sincérité, le sacré au secret, le rageur au tendre. Sa plume caresse l’homme Au plus près de l’os,

cisèle le verbe avec élégance, au gré des jeux de mots et des doubles sens. L’humeur du jaune d’œuf à midi, c’est un homme

vivant et debout, au milieu de sa vie, au mieux de sa vie. Un homme debout au milieu de poèmes cumulés, accumulés. Des mots débarrassés de la destinée chansons prenant possession du format.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP