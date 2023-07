SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – ORCHESTRE SYMPHONIQUE UNIVERSITAIRE Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 2 décembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM)

Directeur musical : René Vacher

Fondé en 1991 par René́ Vacher, l’OSUM Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier est un orchestre amateur composé d’une soixantaine de musiciens. Composé d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs, mais aussi de musiciens amateurs extérieurs au monde universitaire..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Montpellier University Symphony Orchestra (OSUM)

Musical Director: René Vacher

Founded in 1991 by René? Vacher, the OSUM Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier is an amateur orchestra of some sixty musicians. It is made up of students, teachers and researchers, as well as amateur musicians from outside the university world.

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Montpellier (OSUM)

Director musical: René Vacher

Fundada en 1991 por René? Vacher, la OSUM Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier es una orquesta de aficionados compuesta por unos sesenta músicos. Está formada por estudiantes, profesores e investigadores, así como por músicos aficionados ajenos al mundo universitario.

Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM)

Musikalischer Leiter: René Vacher

Gegründet 1991 von René? Das OSUM Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier ist ein Amateurorchester, das aus etwa 60 Musikern besteht. Es besteht aus Studenten, Lehrern und Forschern, aber auch aus Amateurmusikern außerhalb der Universität.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP