SALON DE L’ARTISANAT D’ART Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 25 novembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

La commune de Saint-Gély-du-Fesc vous propose son 40e salon d’artisanat d’art..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



The commune of Saint-Gély-du-Fesc presents its 40th arts and crafts fair.

Saint-Gély-du-Fesc celebra su 40ª feria de artesanía.

Die Gemeinde Saint-Gély-du-Fesc bietet Ihnen ihre 40. Kunsthandwerksmesse an.

