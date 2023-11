SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – « GABOR ET LES CHAPEAUX ROUILLÉS » – SPECTACLE MUSICAL Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 17 novembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Vendredi 17 novembre, « Gabor et le chapeaux rouillés » vous entraîne dans un spectacle musical et fantastique qui nous laisse avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête…

Dans un monde où toute forme de vie semble avoir disparu, Gabor, personnage solitaire et fantastique, doit terminer la construction d’une machine appelée « Harmonie ». C’est elle qui doit lui permettre de retrouv.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



On Friday, November 17, « Gabor et le chapeaux rouillés » (Gabor and the Rusty Hat) takes you on a fantastic musical journey that leaves you with stars in your eyes and dreams in your head?

In a world where all forms of life seem to have disappeared, Gabor, a solitary and fantastic character, must complete the construction of a machine called « Harmony ». It’s this machine that will enable him to find his way back to life

El viernes 17 de noviembre, « Gabor et le chapeaux rouillés » (Gabor y el sombrero oxidado) le llevará a un fantástico viaje musical que le dejará con estrellas en los ojos y sueños en la cabeza..

En un mundo en el que todas las formas de vida parecen haber desaparecido, Gabor, un personaje solitario y fantástico, debe terminar la construcción de una máquina llamada « Armonía ». Es esta máquina la que debe permitirle encontrar el camino de vuelta al planeta

Am Freitag, den 17. November, entführt Sie « Gabor und die rostigen Hüte » in ein musikalisches und fantastisches Spektakel, das uns mit Sternen in den Augen und Träumen im Kopf zurücklässt?

In einer Welt, in der alles Leben verschwunden zu sein scheint, muss Gabor, ein einsamer und fantastischer Charakter, den Bau einer Maschine namens « Harmonie » beenden. Diese Maschine soll es ihm ermöglichen, die Welt wiederzufinden

