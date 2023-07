SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – SLIM PAUL TRIO – BLUES Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 5 novembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

CONCERT de BLUES dans le cadre des Internationales de la Guitare

Voilà quinze ans que Slim Paul trio a débuté sa route, la guitare en bandoulière. Dans la rue d’abord, sur les plus grandes scènes du monde ensuite… Au gré des rues toulousaines, des scènes et studios, en tant que guitariste et chanteur au sein de Scarecrow, ses valises se sont chargées d’histoires, de notes et de mélodies..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



BLUES CONCERT as part of the Internationales de la Guitare festival

It’s been fifteen years since Slim Paul trio started out on the road with their guitars slung over their shoulders. First in the streets, then on the world’s greatest stages? In the streets of Toulouse, on stages and in studios, as guitarist and singer with Scarecrow, his suitcases have been loaded with stories, notes and melodies.

CONCIERTO DE BLUES en el marco del festival Internationales de la Guitare

Han pasado quince años desde que el trío Slim Paul se lanzara a la carretera con su guitarra al hombro. Primero en la calle, después en los mayores escenarios del mundo.. En las calles de Toulouse, en los escenarios y en los estudios, como guitarrista y cantante de Scarecrow, sus maletas se han llenado de historias, notas y melodías.

BLUES-KONZERT im Rahmen der « Internationales de la Guitare » (Internationales Gitarrenfestival)

Vor fünfzehn Jahren begann das Slim Paul Trio seinen Weg mit der Gitarre auf der Schulter. Zuerst auf der Straße, dann auf den größten Bühnen der Welt? In den Straßen von Toulouse, auf Bühnen und in Studios, als Gitarrist und Sänger bei Scarecrow, hat er Geschichten, Noten und Melodien in seinen Koffer gepackt.

