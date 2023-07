SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – DOM JUAN – L’ILLUSTRE THEATRE (PARIS) Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 30 septembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Une décoiffante version urbaine de Dom Juan.

Adapté et mis en scène par Tigran Mekhitarian, ce spectacle, entre comique et tragique, alterne un patchwork, de rap, de slam, de références des séries TV et de BD avec le texte originel. Poésie et humanité sont le fil rouge de cette mise en scène où le public participe parfois directement..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



A hair-raising urban version of Dom Juan.

Adapted and directed by Tigran Mekhitarian, this show, somewhere between comic and tragic, alternates a patchwork of rap, slam, TV series and comic book references with the original text. Poetry and humanity are the common thread running through this production, in which the audience sometimes participates directly.

Una espeluznante versión urbana de Dom Juan.

Adaptado y dirigido por Tigran Mekhitarian, este espectáculo, entre cómico y trágico, alterna un mosaico de rap, slam, series de televisión y referencias al cómic con el texto original. Poesía y humanidad son el hilo conductor de esta producción, en la que el público participa a veces directamente.

Eine haarsträubende urbane Version von Dom Juan.

Das von Tigran Mekhitarian adaptierte und inszenierte Stück zwischen Komik und Tragik wechselt zwischen einem Patchwork aus Rap, Slam, Referenzen aus TV-Serien und Comics und dem Originaltext. Poesie und Menschlichkeit sind der rote Faden dieser Inszenierung, an der das Publikum manchmal direkt teilnimmt.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP