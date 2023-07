SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – UKRAINE FIRE – DAKH DAUGHTERS Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 8 septembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

LES DAKH DAUGHTERS POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2023-2024

Voilà maintenant de nombreuses années que les Dakh Daughters enflamment les scènes internationales. Figures centrales de Kiev, elles ont toujours offert le spectacle de leur colère à la Pussy Riot avec une musique poétique et politique..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



DAKH DAUGHTERS TO LAUNCH THE 2023-2024 CULTURAL SEASON

The Dakh Daughters have been setting international stages alight for many years now. Central figures of Kiev, they have always offered the spectacle of their anger to Pussy Riot with their poetic and political music.

LAS HIJAS DEL DAKH INAUGURAN LA TEMPORADA CULTURAL 2023-2024

Las Hijas de Dakh llevan muchos años incendiando los escenarios internacionales. Como figuras centrales de Kiev, siempre han ofrecido el espectáculo de su ira a las Pussy Riot con su música poética y política.

DIE DAKH DAUGHTERS ZUM AUFTAKT DER KULTURSAISON 2023-2024

Die Dakh Daughters begeistern nun schon seit vielen Jahren die internationalen Bühnen. Als zentrale Figuren Kiews haben sie Pussy Riot immer wieder mit poetischer und politischer Musik ein Spektakel ihres Zorns geboten.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP