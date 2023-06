SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – 100 DANSEURS – EPSEDANSE / CIE ANNE-MARIE PORRAS Espace Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc, 25 juin 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Epsedanse / Cie Anne-Marie Porras propose une soirée exceptionnelle qui réunit 100 danseurs sur scène dans une chorégraphie célébrant les Quatre Saisons de Vivaldi.

100 danseurs sur une même scène : c’est cet incroyable défi que relève Epsedanse pour ce spectacle de fin de formation..

2023-06-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Epsedanse / Cie Anne-Marie Porras presents an exceptional evening, bringing together 100 dancers on stage in a choreography celebrating Vivaldi’s Four Seasons.

100 dancers on the same stage: this is the incredible challenge that Epsedanse takes up for this end-of-training show.

Epsedanse / Cie Anne-Marie Porras presenta una velada excepcional, reuniendo a 100 bailarines en escena en una coreografía que celebra las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

100 bailarines en un mismo escenario: éste es el increíble reto que Epsedanse acepta para este espectáculo de fin de formación.

Epsedanse / Cie Anne-Marie Porras bietet einen außergewöhnlichen Abend, der 100 Tänzer auf der Bühne in einer Choreographie vereint, die Vivaldis Vier Jahreszeiten feiert.

100 Tänzer auf einer Bühne: dieser unglaublichen Herausforderung stellt sich Epsedanse bei dieser Aufführung zum Abschluss der Ausbildung.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT DU GRAND PIC ST LOUP