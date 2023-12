SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – PLOUF ET REPLOUF Espace Georges Brassens Parvis du théatre Saint-Gély-du-Fesc, 7 avril 2024, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Duo de natation synclownisée (adapté au public sourd et malentendant !)

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de jogging bleu, chaussures en plastique et bonnets de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre !.

D’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite, provoquant des clowneries totalement réjouissantes : dérapages incontrôlés, addiction involontaire au chewing-gum et contorsions slipiesques jubilatoires.

Espace Georges Brassens

Parvis du théatre

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



