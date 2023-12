La forêt des Heures Espace Georges Brassens Feytiat, 4 décembre 2023, Feytiat.

“Enfant, j’ai écouté La forêt des heures de Jacques Coutureau… j’ai aimé cette histoire pour tout ce qu’elle me racontait, et tout ce qu’elle me faisait imaginer au-delà des mots ! Me voici adulte, conteuse depuis presque 20 ans… Brusquement, je me suis rendue compte que cette histoire ne m’avait pas quittée, posée comme un oreiller de plume dans mon imaginaire. Alors je me suis retournée sur le chemin de mon enfance ! Cette histoire, c’est une pépite d’enfance que rien ne peut éroder. Alors je me suis dit qu’à mon tour j’étais obligée de la raconter !”

Tout public dès 6 ans.

Infos et réservations : 05.55.48.43.18.

as a child, I listened to Jacques Coutureau’s La forêt des heures (The Forest of Hours)… I loved this story for everything it told me, and everything it made me imagine beyond words! Here I am, an adult, a storyteller for almost 20 years? Suddenly, I realized that this story had never left me, lying like a feather pillow in my imagination. So I turned back to the path of my childhood! This story is a childhood nugget that nothing can erode. So I thought it was my turn to tell it!

For all ages 6 and up.

Information and reservations: 05.55.48.43.18

cuando era niña, escuchaba La forêt des heures de Jacques Coutureau… ¡Me encantaba esta historia por todo lo que me contaba, y por todo lo que me hacía imaginar más allá de las palabras! Y aquí estoy, adulto, narrador desde hace casi 20 años? De repente, me di cuenta de que esta historia nunca me había abandonado, yaciendo como una almohada de plumas en mi imaginación. Así que volví a mi infancia Esta historia es una pepita de la infancia que nada puede erosionar. Así que pensé que era mi turno de contarla

Para mayores de 6 años.

Información y reservas: 05.55.48.43.18

als Kind habe ich Jacques Coutureaus « Der Wald der Stunden » gehört… Ich liebte diese Geschichte für alles, was sie mir erzählte und für alles, was ich mir jenseits der Worte vorstellen konnte! Jetzt bin ich erwachsen und seit fast 20 Jahren eine Geschichtenerzählerin? Plötzlich wurde mir bewusst, dass diese Geschichte mich nicht verlassen hatte und wie ein Federkissen in meiner Fantasie lag. Also habe ich mich auf den Weg in meine Kindheit begeben! Diese Geschichte ist ein Nugget der Kindheit, das durch nichts erodiert werden kann. Also dachte ich mir, dass ich sie auch erzählen muss!

Für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Infos und Reservierungen: 05.55.48.43.18

