Padam Padam Espace Georges Brassens Feytiat, 4 décembre 2023, Feytiat.

Feytiat,Haute-Vienne

Comédie Musicale.

À 15h à l’Espace Georges Brassens.

Padam, Padam… Et déjà cette musique nous revient en tête ! Un monument de la Chanson Française qui donne vie à une comédie musicale chantée et dansée en direct par les artistes de la Compagnie Trabucco.

Une interprétation et des voix exceptionnelles, des chansons inoubliables qui feront connaître à «La Môme» une carrière internationale. Derrière la légende, elle sera également une fabuleuse dénicheuse de talents et fera la renommée de ses auteurs et compositeurs, dont Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki…

Toute son existence, Piaf aura vécu pour les autres, pour son public, pour ses amants. Elle aura tout donné, quitte à s’épuiser sur scène, et reste encore aujourd’hui l’une des plus grandes voix de la chanson française.

Réservations au box office à Limoges. Arc en Ciel Productions ou sur Fnac, Ticketmaster, ….

Espace Georges Brassens Place de Leun

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Musical comedy.

At 3pm at Espace Georges Brassens.

Padam, Padam? and already this music is playing in our heads! A monument to French chanson, brought to life in a musical comedy sung and danced live by Compagnie Trabucco artists.

Exceptional interpretation and voices, unforgettable songs that would launch « La Môme » into an international career. Behind the legend, she was also a fabulous talent scout, making a name for her songwriters and composers, including Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki?

All her life, Piaf lived for others, for her public, for her lovers. She gave her all, even if it meant exhausting herself on stage, and remains one of the greatest voices of French chanson to this day.

Reservations at the box office in Limoges. Arc en Ciel Productions or on Fnac, Ticketmaster, …

Comedia musical.

A las 15.00 h en el Espace Georges Brassens.

Padam, Padam… ¡y ya suena esta música en nuestras cabezas! Un monumento de la chanson francesa revivido en una comedia musical cantada y bailada en directo por los artistas de la Compagnie Trabucco.

Interpretaciones y voces excepcionales, canciones inolvidables que lanzarían a « La Môme » a una carrera internacional. Detrás de la leyenda, también fue una fabulosa cazadora de talentos, llevando a la fama a sus cantautores y compositores, entre ellos Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki?

Durante toda su vida, Piaf vivió para los demás, para sus admiradores, para sus amantes. Lo dio todo, incluso agotándose en el escenario, y sigue siendo una de las grandes voces de la canción francesa.

Reservas en la taquilla de Limoges. Arc en Ciel Productions o en Fnac, Ticketmaster, …

Musikalische Komödie.

Um 15 Uhr im Espace Georges Brassens.

Padam, Padam … und schon geht uns diese Musik durch den Kopf! Ein Monument des französischen Chansons, das in einem Musical zum Leben erweckt wird, das von den Künstlern der Compagnie Trabucco live gesungen und getanzt wird.

Eine außergewöhnliche Interpretation und Stimmen, unvergessliche Lieder, die « La Môme » eine internationale Karriere bescheren werden. Hinter der Legende war sie auch eine fabelhafte Talentsucherin und machte ihre Autoren und Komponisten, darunter Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki usw., berühmt

Ihr ganzes Leben lang lebte Piaf für andere, für ihr Publikum und für ihre Liebhaber. Sie gab alles, auch wenn sie sich auf der Bühne verausgabte, und ist bis heute eine der größten Stimmen des französischen Chansons.

Reservierungen an der Abendkasse in Limoges. Arc en Ciel Productions oder über Fnac, Ticketmaster, …

