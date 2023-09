Calouss – Contre nature Espace Georges Brassens Feytiat, 9 novembre 2023, Feytiat.

Feytiat,Haute-Vienne

A la question « doit-on assumer son âge ? », Calouss répond

« je ne sais pas, le mien change tout le temps… »

A travers une galerie de personnages à côté de leurs pompes mais heureux de l’être, Calouss « semelle » à eux avec ses interrogations sur la vie, la sienne et celles des autres, le monde du travail, son âge qui avance et sa maturité qui recule, ses enfants qui grandissent trop vite…

Calouss, dans ce nouveau spectacle, se livre et nous ouvre son coeur avec une sincérité délirante nappée d’autodérision sur le monde d’aujourd’hui, et se veut rassurant : « ça sera surement mieux hier ! « .

Calouss un artiste multi-facettes, aux mimiques qui font mouche, vannes et jeux de mots au programme, le tout parsemé de passages musicaux déjantés. Le Saviez-vous ? Calouss a remporté 9 prix d’humour dans divers festivals.

A partir de 12 ans..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 21:50:00. EUR.

Espace Georges Brassens Rue Frédéric Legrand

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To the question « Should we assume our age? », Calouss replies

« I don’t know, mine’s always changing… »

Through a gallery of characters who are out of their depth but happy to be so, Calouss « sows » to them with his questions about life, his own and those of others, the world of work, his advancing age and receding maturity, his children growing up too fast…

In this new show, Calouss opens up his heart to us with delirious sincerity and a touch of self-mockery about today’s world, and reassures us: « It’ll probably be better yesterday! « .

Calouss is a multi-faceted artist, with mimicry that hits the nail on the head, jokes and puns on the agenda, all interspersed with crazy musical passages. Did you know? Calouss has won 9 comedy awards at various festivals.

Ages 12 and up.

A la pregunta « ¿Hay que asumir la edad? », Calouss responde

« No lo sé, la mía cambia todo el tiempo… »

A través de una galería de personajes fuera de sí, pero felices de serlo, Calouss les « ensilla » con sus preguntas sobre la vida, la suya y la de los demás, el mundo del trabajo, su edad que avanza y su madurez que retrocede, sus hijos que crecen demasiado deprisa…

En este nuevo espectáculo, Calouss nos abre su corazón con una sinceridad delirante y un toque de autoburla sobre el mundo actual, y nos tranquiliza: « ¡Probablemente ayer era mejor! « .

Calouss es un artista polifacético, con mímicas que dan en el clavo, bromas y juegos de palabras a la orden del día, todo ello intercalado con locos pasajes musicales. ¿Lo sabía? Calouss ha ganado 9 premios de comedia en diversos festivales.

A partir de 12 años.

Auf die Frage « Soll man zu seinem Alter stehen? » antwortet Calouss

« ich weiß nicht, meins ändert sich ständig … »

Durch eine Galerie von Charakteren, die neben sich stehen, aber glücklich sind, es zu sein, « besohlt » Calouss sie mit seinen Fragen über das Leben, sein eigenes und das der anderen, die Arbeitswelt, sein Alter, das voranschreitet und seine Reife, die sich zurückzieht, seine Kinder, die zu schnell erwachsen werden…

Calouss öffnet uns in dieser neuen Show sein Herz mit einer wahnwitzigen Aufrichtigkeit, die von Selbstironie über die Welt von heute überlagert wird, und will uns beruhigen: « Gestern wird es sicher besser gewesen sein! « .

Calouss ist ein facettenreicher Künstler mit einer Mimik, die ins Schwarze trifft, mit Witzen und Wortspielen auf dem Programm, gespickt mit verrückten musikalischen Passagen. Wussten Sie schon? Calouss hat 9 Humorpreise auf verschiedenen Festivals gewonnen.

Ab 12 Jahren.

