Haute-Vienne Roulez pour la vie : les motards contre le cancer Espace Georges Brassens Feytiat, 10 septembre 2023, Feytiat. Roulez pour la vie : les motards contre le cancer Dimanche 10 septembre, 07h30 Espace Georges Brassens Rendez-vous le dimanche 10 septembre 2023 à l’Espace Georges Brassens à Feytiat, pour sillonner les routes du département, en parcourant la campagne, de villages en hameaux. Cette balade se déroulera sur la journée avec un circuit d’environ 200 kms :

Accueil dès 7h30, départ à 8h45 de Feytiat pour une balade de 100km avec un retour pour une pause à midi, ou il y aura possibilité de déguster sandwichs, boissons, pâtisseries … pour les pilotes et passagers.

L’après-midi, les motards repartiront vers 13h30, retour prévu à Feytiat vers 17h15.

Inscription :

10 € par participants – 12 € à partir du 26 août – Inscriptions possibles le dimanche matin à partir de 7h45

Renseignements : http://lesmotardscontrelecancer.s2.yapla.com Espace Georges Brassens espace georges brassens Rue Frédéric Legrand, 87220 Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://lesmotardscontrelecancer.s2.yapla.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Feytiat, Haute-Vienne Autres Lieu Espace Georges Brassens Adresse espace georges brassens Rue Frédéric Legrand, 87220 Feytiat Ville Feytiat

