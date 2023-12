THE CELTIC SOCIAL CLUB ESPACE GEORGE SAND – SALLE MOLIERE Checy, 15 mars 2024, Checy.

The Celtic Social ClubSacré parcours pour ce groupe qui ne devait être qu’un one-shot en création sur une petite scène du festival des Vieilles Charrues, en juillet 2014… L’énergie, l’envie et la fraîcheur auront donc été les plus forts pour cette réunion de baroudeurs, rassemblés autour d’un nom, The Celtic social club, et d’un programme artistique simple : faire avancer les musiques traditionnelles celtes (Bretagne, Irlande, Écosse, Asturies) en les frottant au rock, à la pop, au folk et au groove. Découvert par l’emblématique Janice Long pour la BBC, les singles Home et Over the line sont ensuite régulièrement joués sur la BBC 2, plus grosse radio d’Europe. Le groupe obtient une pleine page d’interview dans la rubrique culture du Times, événement rare pour un groupe français en Angleterre, et fait la couverture de Rolling Stone magazine en France. Le groupe poursuit le Dancing or dying tour, est de nouveau programmé au festival des Vieilles Charrues 9 ans après le premier passage, mais cette fois-ci sur la scène principale le 14 juillet 2023, et prépare un nouvel album avec son nouveau chanteur de Dublin, le jeune Taylor Byrne. Les concerts s’enchaînent et prouvent que Manu Masko, Goulven Hamel, Ronan Le Bars, Pierre Stephan, Céline Rivaud, Mathieu Péqueriau et Richard Puaud ont de l’ambition à revendre et un redoutable engagement scénique pour faire valoir leur position de challenger

