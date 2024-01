LES COQUETTES ESPACE GEORGE SAND – SALLE MOLIERE Checy, 23 février 2024, Checy.

LES COQUETTESLes Coquettes c’est un trio : Mélodie, Lola et Marie. Trois jeunes femmes d’aujourd’hui, chics et glamours, qui se distinguent par leur acuité et mêlent, sur scène, sketchs piquants et chansons engagées.Dans Merci Francis ! conçu comme un appel d’air ébouriffant, Les Coquettes tentent de répondre avec pertinence et bonne humeur à des questions cruciales, quotidiennes et politiques, à savoir « Qu’est-ce que ça fait de vieillir ? », « Pourquoi les frotteurs se frottent ? », « Qui est Francis ? », et nous montrent le chemin d’une sororité nouvelle, percutante, tendre, disruptive et divertissante.Un grand bol d’air frais ! Un trio qui titille et torpille les idées reçues, un show ébouriffant qui fédère Télérama, le Monde et le Figaro, de jeunes femmes qui chantent charment et désarment ! Des rires, des moments de vie, des rires et de l’enthousiasme à gogo…Les Coquettes sont de retour, et en grande forme !

Tarif : 22.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE GEORGE SAND – SALLE MOLIERE 1, Place du Vieux Pavé 45430 Checy 45