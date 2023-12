JONIECE JAMISON ESPACE GEORGE SAND – SALLE MOLIERE Checy, 3 février 2024, Checy.

JONIECE JAMISSONOriginaire de Baltimore, Joniece Jamison est imprégnée dès sa naissance de la soul music et du blues noir américain. Comme beaucoup d’enfants noirs, elle pousse ses premières vocalises dans l’église de son quartier en compagnie de la chorale locale. C’est le déclic pour cette petite fille de cinq ans qui ressent que jamais son amour du chant ne se tarira, qui sait alors qu’elle sera chanteuse. Jeune fille, elle fréquente, outre son cursus à l’université de Washington, l’académie Mayland of Dramatic Art ou elle perfectionne ses dispositions naturelles. C’est en 1980 qu’elle arrive en France pour accompagner Sylvie Vartan, rencontrée aux États-Unis. C’est le coup de foudre pour notre pays et le début d’une carrière impressionnante auprès des grands noms de la chanson française – Johnny Halliday, Charles Aznavour, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Michel Sardou… – et de la pop européenne – Eurythmics, Elton John… – D’une sensibilité extrême, d’une douceur infinie, cette petite fille de Baltimore aura marqué la chanson française de sa voix inimitable, et ce pour notre plus grand bonheur. Le concert se déroulera en 3 parties : • Joniece chante seule accompagnée de son pianiste, • La chorale «Arc en Ciel» dirigée par Stéphanie Katzman chef de chœur chantera 5 chants • Joniece Jamisson et la chorale «Arc en Ciel» chantent ensemble 6 chants, dirigées par Serge Félix Tchicaya et Pascal Liberge au piano

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE GEORGE SAND – SALLE MOLIERE 1, Place du Vieux Pavé 45430 Checy