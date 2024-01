EMBRASSE MOI TERMINUS ESPACE GEORGE SAND Checy, 23 mai 2024, Checy.

EMBRASSE MOIL’amour, le temps qui passe au travers des mots de Jacques Prévert et Robert Desnos portés par Manouchka Récoché et sublimés par l’accordéon de Fred Ferrand.TERMINUSUn banc, des poulets, quelques paillettes et une valise, une femme cherche l’amour à un arrêt de bus. Loin de se lasser, elle attend et espère que son « autre » descendra du bus et l’aimera telle qu’elle est : une femme avec une âme de clown ! Cependant, si la femme qui attend a l’âme d’un clown, alors une grande aventure s’offre à nous. Par le rire et parfois par les larmes, elle représente ceux qui ont eu leurs cœurs brisés, mais qui, malgré tout, ont encore un peu d’amour à offrir. Faut-il vraiment attendre l’amour ? Peut-on l’appâter, l’attirer, le retenir, le pécher… Peut-être que tout cela ne sert à rien ? Mais si l’on n’essaye pas, comment faire pour savoir ?Comme des éclats de verre, la scène se passe durant une journée entière, une routine qui, cette fois, déraille. Elle cherche l’arrêt du « LOVE BUS » pour attendre l’amour. Elle y perdra ses illusions, ses rêves, mais quand le moment sera venu, elle se retrouvera elle-même pour enfin laisser l’amour venir à elle. Son amour propre.

Tarif : 11.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:30

ESPACE GEORGE SAND 1, Place du Vieux Pavé 45430 Checy 45